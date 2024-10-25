ABD basını: İsrail'in misillemesini bekleyen İran hazırlık yapıyor

İran, İsrail'in son füze saldırısına vereceği yanıtı beklerken bir yandan savaşa hazırlanıyor. Peki Tahran'da nasıl bir atmosfer var? A Haber muhabiri Ekber Karabağ gelişmeleri anlattı.

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