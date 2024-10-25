25 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
ABD basını: İsrail'in misillemesini bekleyen İran hazırlık yapıyor

ABD basını: İsrail'in misillemesini bekleyen İran hazırlık yapıyor

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2024 12:43
İran, İsrail'in son füze saldırısına vereceği yanıtı beklerken bir yandan savaşa hazırlanıyor. Peki Tahran'da nasıl bir atmosfer var? A Haber muhabiri Ekber Karabağ gelişmeleri anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran 1000 füzeyle karşılık mı verecek?
İran 1000 füzeyle karşılık mı verecek?
İsrail gazetecilerin otelini vurdu!
İsrail gazetecilerin otelini vurdu!
TUSAŞ saldırısının perde arkası!
TUSAŞ saldırısının perde arkası!
Teröristlerin TUSAŞ’ta hedefi neydi?
Teröristlerin TUSAŞ’ta hedefi neydi?
Başkan Erdoğan’dan BRICS dönüşü flaş mesajlar!
Başkan Erdoğan'dan BRICS dönüşü flaş mesajlar!
29 bin konutun anahtar teslimi yapılacak
29 bin konutun anahtar teslimi yapılacak
İsrail Filistinlileri canlı kalkan yaptı
İsrail Filistinlileri canlı kalkan yaptı
Şırnak’ta polis aracına saldırı!
Şırnak'ta polis aracına saldırı!
MİT 120 hedefi imha etti
MİT 120 hedefi imha etti
A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de!
A Haber Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de!
TUSAŞ’a terör saldırısı!
TUSAŞ’a terör saldırısı!
Kırmızı listeye çizik!
Kırmızı listeye çizik!
Daha Fazla Video Göster