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01.01.2020

ABD Bağdat'a elçiliği koruman için 100 deniz piyadesi gönderdi

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriler ikinci gününde de devam ediyor. ABD karşıtı sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atılıyor. ABD ise anında harekete geçti ve Bağdat Büyükelçiliğini korumak için 100 deniz piyadesi gönderdi. Bağdat’taki son gelişmeleri Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber’e anlattı.

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