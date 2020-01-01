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01.01.2020
ABD Bağdat'a elçiliği koruman için 100 deniz piyadesi gönderdi
Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriler ikinci gününde de devam ediyor. ABD karşıtı sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atılıyor. ABD ise anında harekete geçti ve Bağdat Büyükelçiliğini korumak için 100 deniz piyadesi gönderdi. Bağdat’taki son gelişmeleri Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber’e anlattı.
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