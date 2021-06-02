ABD Avrupa Birliği liderlerini dinliyor mu?

2013'te yaşanılan skandal, 2021'de tekrar patlak verdi. ABD'nin, Almanya Başbakanını dinlediği ortaya çıktı. İstihbarat servislerinden gelen açıklamaya göre, Merkel ile birlikte ABD pek çok üst düzey AB liderini de dinliyor. Peki bunların ışığında Avrupa ile ABD arasında neler oluyor? Detaylar özel dosya haberimizde...

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