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ABD askerleri PKK/YPG’ye silah ve hava indirme eğitimi verdi

A Haber
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Giriş: 17.03.2022 13:30
ABD, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yardımlarını sürdürüyor. Yeni sevkiyatlar yapıldı. Suriye'deki petrol sahasına 150 araçlık askeri ve lojistik takviye yapıldı. Askeri araçlar, akaryakıt tankeri ve çok sayıda mühimmat gönderildi. Bir taraftadır da teröristlere eğitimler veriyor. Detayları Gaziantep'ten bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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