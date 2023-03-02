02 Mart 2023, Perşembe
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ABD, Antakya'da 100 yatak kapasiteli sahra hastanesi kuruyor
ABD'nin deprem bölgesine kurduğu dünyanın en büyük sahra hastanesinden biri hizmete girmeye hazırlanıyor. 100 yatak kapasiteli olacak sahra hastanesinin kurulumu sürüyor. Hastanede yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane de yer alacak. Çalışmalarda son durumu A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.