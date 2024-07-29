29 Temmuz 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Abbas, daveti reddederek tarihi fırsatı kaçırdı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarihi bir fırsatı kaçırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Abbas'ı Türk Parlamentosuna hitap etmesi için mektupla davet etti. Davete göre, 24 Temmuz'da konuşması istenen Abbas, gelmiş olsaydı, Netanyahu ile aynı gün konuşmuş olacak ve Gazze'deki katliama sessiz kalan batı medyası haberi iki yönlü görmek zorunda kalacaktı. Ama olmadı. İşte, Abbas davetinin perde arkası...