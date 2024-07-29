Abbas, daveti reddederek tarihi fırsatı kaçırdı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarihi bir fırsatı kaçırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Abbas'ı Türk Parlamentosuna hitap etmesi için mektupla davet etti. Davete göre, 24 Temmuz'da konuşması istenen Abbas, gelmiş olsaydı, Netanyahu ile aynı gün konuşmuş olacak ve Gazze'deki katliama sessiz kalan batı medyası haberi iki yönlü görmek zorunda kalacaktı. Ama olmadı. İşte, Abbas davetinin perde arkası...