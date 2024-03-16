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ABB iştiraki şirketler battı mı? Mansur Yavaş belediyeyi borç batağına sapladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 09:39
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'un mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında söylediği iddialar gündemin odağına oturdu. Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın belediyeyi borç batağına sürüklediğini ve borcun 20 milyar liraya çıktığını söyledi. Altınok'a belediye meclis üyeleri de destek çıktı.
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