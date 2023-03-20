AB Türkiye için toplanıyor! Donörler konferansında Türkiye için yardım toplanacak

Avrupa Birliği, Türkiye için toplanıyor. Bugün Brüksel'de düzenlenen AB Donörler Konferansı'nda Türkiye'deki depremler nedeniyle bağış toplanacak. A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktardı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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