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AB Türkiye için toplanıyor! Donörler konferansında Türkiye için yardım toplanacak

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 13:54
Avrupa Birliği, Türkiye için toplanıyor. Bugün Brüksel'de düzenlenen AB Donörler Konferansı'nda Türkiye'deki depremler nedeniyle bağış toplanacak. A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktardı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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