AB Türkiye Delegasyonu Başkanı A Haber’e konuştu: Türkiye ile somut kazanımlar elde edeceğiz

AB Delegasyonu Türkiye Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, A Haber'in sorularını yanıtladı. Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde gelecek yıllarda somut kazanımlar elde edileceğini söyleyen Landrut, 14 Mayıs seçimlerinin ise Avrupa ve dünyadan yoğun bir ilgiyle takip edildiğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN