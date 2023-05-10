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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı A Haber’e konuştu: Türkiye ile somut kazanımlar elde edeceğiz

A Haber
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Giriş: 10.05.2023 16:21
AB Delegasyonu Türkiye Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, A Haber'in sorularını yanıtladı. Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde gelecek yıllarda somut kazanımlar elde edileceğini söyleyen Landrut, 14 Mayıs seçimlerinin ise Avrupa ve dünyadan yoğun bir ilgiyle takip edildiğini söyledi.
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