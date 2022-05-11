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AB: Rus varlıkları Ukrayna için kullanılsın! Rusya’dan Batıya hırsızlık tepkisi

A Haber
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Giriş: 11.05.2022 14:27
Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilebileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu fikri "hırsızlık" olarak nitelendirdi. Konuya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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