11 Mayıs 2022, Çarşamba
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AB: Rus varlıkları Ukrayna için kullanılsın! Rusya’dan Batıya hırsızlık tepkisi
Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya devredilebileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu fikri "hırsızlık" olarak nitelendirdi. Konuya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.