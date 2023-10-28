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AB liderlerinin iki yüzü! Ukrayna için "ateşkes" çağrısı yapanlar Gazze için yapmıyor

A Haber
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Giriş: 28.10.2023 08:53
AB liderlerinin iki yüzlü tavrı bir kez daha kendini gösterdi. Ukrayna için "savaşı durdurun" çağrısı yapanlar Gazze için "yapmıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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