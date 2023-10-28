AB liderlerinin iki yüzü! Ukrayna için "ateşkes" çağrısı yapanlar Gazze için yapmıyor

AB liderlerinin iki yüzlü tavrı bir kez daha kendini gösterdi. Ukrayna için "savaşı durdurun" çağrısı yapanlar Gazze için "yapmıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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