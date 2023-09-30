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AB kaçak göç kabusundan uyanamıyor! AB ülkelerini birbirine düşüren sığınmacı krizi

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 15:11
Yeni bir hayata tutunma umuduyla, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya akın eden kaçak göçmen sayısındaki artış, AB ülkelerini birbirine düşürdü. Dayanışma ruhunu rafa kaldıran ve krize karşı ortak bir tutum sergileyemeyen Avrupalı liderler, topu bir diğerine atabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Avrupa ülkeleri, krizin bardağı taşıracak noktaya geldiğini savunurken incelenen rakamlar ise bambaşka bir hikaye anlatıyor.
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