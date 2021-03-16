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AB ile vizeler kalkacak mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği'ni güncelleyebiliriz. Vize için olumlu adımlar atabiliriz. Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor." dedi.