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AB ile vizeler kalkacak mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 16.03.2021 14:53
Güncelleme:16.03.2021 14:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği'ni güncelleyebiliriz. Vize için olumlu adımlar atabiliriz. Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor." dedi.
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