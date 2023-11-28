28 Kasım 2023, Salı
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AB içindeki farklı sesler ne anlama geliyor? İspanya ve Belçika İsrail zulmüne karşı çıkıyor
Avrupa Birliği ülkelerinin yönetimleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü konusunda halklarıyla farklı görüşe sahip. Halklar Gazze'deki zulme karşı İsrail'e tepki gösterirken, iktidar sahipleri ise siyasi çıkarları doğrultusunda İsrail'e açıktan desteğini ilan ediyor. Peki, siyasi iktidarlarla halklar arasında yaşanan bu görüş ayrılığı Avrupa Birliği'nde ne gibi sonuçlar doğurur? Detayları uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı değerlendirdi.