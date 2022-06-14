14 Haziran 2022, Salı
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AB fonları Kandil'e nasıl aktarıldı? 2.2 milyon TL'lik fonu PKK'ya aktardılar
PKK terör örgütünün din adı altında kurduğu DİAYDER skandalının ardından bu kez göç eden aileler üzerinden kurduğu dernek deşifre oldu. Göç İzleme Derneği adı verilen derneğe 5 Haziran'da yapılan baskının ardından ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.