AB fonları Kandil'e nasıl aktarıldı? 2.2 milyon TL'lik fonu PKK'ya aktardılar

PKK terör örgütünün din adı altında kurduğu DİAYDER skandalının ardından bu kez göç eden aileler üzerinden kurduğu dernek deşifre oldu. Göç İzleme Derneği adı verilen derneğe 5 Haziran'da yapılan baskının ardından ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN