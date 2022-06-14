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AB fonları Kandil'e nasıl aktarıldı? 2.2 milyon TL'lik fonu PKK'ya aktardılar

A Haber
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Giriş: 14.06.2022 10:28
PKK terör örgütünün din adı altında kurduğu DİAYDER skandalının ardından bu kez göç eden aileler üzerinden kurduğu dernek deşifre oldu. Göç İzleme Derneği adı verilen derneğe 5 Haziran'da yapılan baskının ardından ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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