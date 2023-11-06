AA kameramanının ailesi katledildi! Muhammed El Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi öldürüldü

İsrail Gazze'de bir kez daha çocukları katletti. Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El Alul , İsrail'in El-Megazi Mülteci Kampı’nı hedef alan saldırısında dört çocuğunu ve üç kardeşini kaybetti. Yalnızca tek çocuğu hayatta kalan Muhammed El Alul, öldürülen ailesinin cenaze namazını da kendisi kıldırdı.

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