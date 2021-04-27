A Haber’in milli duruşu birilerini rahatsız etti! A Haber muhabirine linç girişimi

Cumartesi gününden bu yana sosyal medyada bir linç kampanyası yürütülüyor. Kampanyanın hedefindeyse gerçekleri gün yüzüne çıkarmak ve halkı haberdar etmek için görevini yapan A Haber muhabiri Mehmet nilüfer var. Öyle ki Üsküdar'daki halk ekmek büfesinin yeri konusundaki tartışmayı büyüterek sanki bir kriz varmış gibi gösteren Millet İttifakı üyelerine, FETÖ’cüler ve firari Can Dündar da katıldı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, o anları ve perde arkasındaki gerçeği anlattı.