27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber’in milli duruşu birilerini rahatsız etti! A Haber muhabirine linç girişimi

A Haber’in milli duruşu birilerini rahatsız etti! A Haber muhabirine linç girişimi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2021 08:44
Güncelleme:27.04.2021 08:55
Cumartesi gününden bu yana sosyal medyada bir linç kampanyası yürütülüyor. Kampanyanın hedefindeyse gerçekleri gün yüzüne çıkarmak ve halkı haberdar etmek için görevini yapan A Haber muhabiri Mehmet nilüfer var. Öyle ki Üsküdar'daki halk ekmek büfesinin yeri konusundaki tartışmayı büyüterek sanki bir kriz varmış gibi gösteren Millet İttifakı üyelerine, FETÖ’cüler ve firari Can Dündar da katıldı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, o anları ve perde arkasındaki gerçeği anlattı.
27 Nisan E-Muhtıra ile kim ne yapmak istedi?
27 Nisan E-Muhtıra ile kim ne yapmak istedi?
Thodex soruşturmasında karar!
Thodex soruşturmasında karar!
Biden ve HDP'nin görmezden geldiği gerçek katliam!
Biden ve HDP'nin görmezden geldiği gerçek katliam!
Kobani olayları davası gergin başladı!
Kobani olayları davası gergin başladı!
Tam kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak?
Tam kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak?
A Haber muhabirine linç girişimi!
A Haber muhabirine linç girişimi!
CHP'li İBB'nin zabıtalarından zorbalık!
CHP'li İBB'nin zabıtalarından zorbalık!
SON DAKİKA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ: İçişleri’nden ‘’tam kapanma’’ genelgesi
SON DAKİKA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ: İçişleri’nden ‘’tam kapanma’’ genelgesi
CHP ve İYİ Parti'ye soykırım tepkisi
CHP ve İYİ Parti'ye soykırım tepkisi
Komandoların Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği harekatın görüntüleri yayınlandı
Komandoların Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği harekatın görüntüleri yayınlandı
Doç. Dr. Mehmet Çabalak A Haber'de tam kapanma kararını değerlendirdi
Doç. Dr. Mehmet Çabalak A Haber'de tam kapanma kararını değerlendirdi
Vefat sayısı arttı vaka düştü
Vefat sayısı arttı vaka düştü
Daha Fazla Video Göster