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A Haber’e yapılan çirkin saldırıya AK Partili Çelik’ten tepki: Acizliğin ifadesidir

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Giriş: 24.07.2021 16:04
Dün Şile plajında A Haber ekiplerine CHP’li İBB cankurtaranları saldırdı ve yerlerde sürükledi. İBB Sözcüsü Murat Ongun da vandallara sahip çıktı ve adeta saldırıyı destekledi. Bu durumu siyasilerden ve gazetecilerden tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya tepki gösterdi ve "A Haber ekibine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet asla kabul edilemez. Şiddete başvurmak sadece acizliğin ifadesidir. Saldırı sonrası özür dilenmesi gerekirken, hedef göstermenin devam etmesi barbarlık ve suçtur. A Haber'e geçmiş olsun." dedi.
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