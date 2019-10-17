17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.10.2019

A Haber'den ses getiren 'Deprem Kapıda' klibi |Video

A Haber ekibinden sosyal medyada ses getiren 'Deprem Kapıda' video klibi... Herkes deprem ile ilgili bir haber beklerken, A Haber ekibi sıcak gündeme dair, Suriye'nin kuzeyini YPG/PKK'lı teröristlerden temizlemek için başlatılan 'Barış Pınarı' harekatına ile ilgili provokatörleri deşifre etti. "Dolar 10 TL olacak" diyen de oldu, "Türkiye derhal savaşa son vermelidir" diyen de... Hatta birileri daha da ileriye gidip küstahlaşıp "Bu savaş aynı zamanda Kürtlere karşı başlatılmış bir savaştır" diyerek birliğimize, dirliğimize zarar vermek istedi. Merhum Lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar" sözleriyle biten işte sosyal medyada çok konuşulan o video klip...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünyanın gözü Ankara’da!
Dünyanın gözü Ankara’da!
Kritik görüşmeden ilk görüntüler
Kritik görüşmeden ilk görüntüler
Erdoğan-Pence görüşmesinden ilk kare
Erdoğan-Pence görüşmesinden ilk kare
Sivilleri YPG zulmünden kurtarılma anları
Sivilleri YPG zulmünden kurtarılma anları
Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi
Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi
Mehmetçik Barış Pınarı Harekatında yerli silahlarla teröristlerin peşinde
Mehmetçik Barış Pınarı Harekatında yerli silahlarla teröristlerin peşinde
İşte YPG-PKK'nın son oyunu
İşte YPG-PKK'nın son oyunu
Sınırda ilginç görüntü! Tüm gözler orada
Sınırda ilginç görüntü! Tüm gözler orada
ABD'li Albay Myles Caggins'ten tepki çeken beğeni
ABD'li Albay Myles Caggins'ten tepki çeken beğeni
İBB’de Ekrem İmamoğlu’nun işten çıkardığı mağdur işçilerden Mehmetçik’e destek mesajı
İBB’de Ekrem İmamoğlu’nun işten çıkardığı mağdur işçilerden Mehmetçik’e destek mesajı
Suriyeli Kürtlerden harekata destek: Türkiye Kürtleri vurmuyor!
Suriyeli Kürtlerden harekata destek: Türkiye Kürtleri vurmuyor!
ABD iki numarası Ankara'da...
ABD iki numarası Ankara'da...
Daha Fazla Video Göster