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12.10.2019

A Haber'den Mehmetçik Marşı "Yürü be hey Mehmedim bu şan senindir..." |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Barış Pınarı' harekatı başarıyla sürüyor. A Haber ekibin tarafından 'Barış Pınarı' harekatındaki askerler için hazırlanan "Mehmetçik Marşı" video klibi sosyal medyada kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekorları kırdı. İşte "Yürü be hey Mehmedim bu şan senindir. Allah'ın vaat ettiği zafer senindir." sözleriyle son bulan o klip...

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