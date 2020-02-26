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26.02.2020

A Haber'den Başkan Erdoğan'a özel klip! "Geleceğe cüret et" |Video

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 66. yaşına girdi. A Haber, Başkan Erdoğan için özel bir klip yayınladı. Başkan Erdoğan'ın kendi sesinden hayatından kesitleri anlattığı "Geleceğe cüret et" klibinde mücadele dolu yaşamı aktarılıyor. İşte o duygulandıran klip...
Vatandaşlardan Başkan Erdoğana doğum günü mesajı İyi ki doğdun milletin lideri |Video VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ MESAJI "İYİ Kİ DOĞDUN MİLLETİN LİDERİ" |VİDEO
Gençlerden Başkan Erdoğana doğum günü mesajı: Derdi ülke sevdası millet olan adam |Video GENÇLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ MESAJI: DERDİ ÜLKE SEVDASI MİLLET OLAN ADAM |VİDEO
Başkan Erdoğana anlamlı doğum günü kutlaması! #İyikiDoğdunMilletinAdamı |Video BAŞKAN ERDOĞAN'A ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI! #İYİKİDOĞDUNMİLLETİNADAMI |VİDEO
Son dakika: Başkan Erdoğana AK Parti Grup Toplantısında doğum günü sürprizi | VİDEO SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'A AK PARTİ GRUP TOPLANTISI'NDA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ | VİDEO
Başkan Erdoğan 66 yaşında! İlk kutlama AK Partiden #NiceSenelereSeninle BAŞKAN ERDOĞAN 66 YAŞINDA! İLK KUTLAMA AK PARTİ'DEN #NİCESENELERESENİNLE

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