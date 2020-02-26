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26.02.2020
A Haber'den Başkan Erdoğan'a özel klip! "Geleceğe cüret et" |Video
Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 66. yaşına girdi. A Haber, Başkan Erdoğan için özel bir klip yayınladı. Başkan Erdoğan'ın kendi sesinden hayatından kesitleri anlattığı "Geleceğe cüret et" klibinde mücadele dolu yaşamı aktarılıyor. İşte o duygulandıran klip...
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