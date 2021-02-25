A Haber'de konuşan Bakan Selçuk okullarda eğitimin nasıl olacağını tek tek anlattı

A Haber’de gündemi değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İstatistikleri günlük olarak topluyoruz, devam oranı yüzde 90'ın üzerinde. Köy okullarında öğrencilerimizin eğitim imkanlarının genişlemesi önemsediğimiz bir konu bu yüzden mutluyuz. Kademelere göre değişiyor. İlkokullara baktığımızda yönetimi okullara bıraktık. Fakat bizim bir de Bilim Kurulu'na göre de kurallarımız var sınıfların kaç kişi olacağına dair. Bütün bunların hepsi toplamsal değerlendirmeye tabi tutuluyor. Eğitim kurumlarında enfeksiyonu engelleme kılavuzu hazırladık, hangi önlemlerin alınmasına dair şartlar var. Bunu yöneticiler için ayrı veliler için ayrı öğrenciler için ayrı kılavuz oluşturuldu. Kimin nasıl tedbir alacağı kimin neye dikkat edeceğinin açıklaması var. Ekiplerimiz okulların öz değerlendirmesi yapıp, okula şunlarınız eksik diye bildirim yapıyor ve eksikler tamamlandıktan sonra temizlik belgesini alıyor.” ifadelerini kullandı.