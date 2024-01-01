A Haber'de çarpıcı sözler: Katil aynı katil! Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma | Fatih Altaylı'ya sert tepki

2024 yılının ilk saatlerinde İstanbul'da tarihi anlar yaşandı. Galata Köprüsü'nde şehitler ve Gazze için yapılan yürüyüşe 250 bin kişi katıldı. Gazze'ye destek buluşması nasıl yankılandı? Alanda atmosfer nasıldı? Tarihi yürüyüş A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN