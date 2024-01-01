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A Haber'de çarpıcı sözler: Katil aynı katil! Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma | Fatih Altaylı'ya sert tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 22:15
2024 yılının ilk saatlerinde İstanbul'da tarihi anlar yaşandı. Galata Köprüsü'nde şehitler ve Gazze için yapılan yürüyüşe 250 bin kişi katıldı. Gazze'ye destek buluşması nasıl yankılandı? Alanda atmosfer nasıldı? Tarihi yürüyüş A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı.
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