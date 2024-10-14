A Haber'de çarpıcı sözler: İsrail’in BM teşkilatından atılması lazım

İsrail ordusu Lübnan'da Birleşmiş Milletler üssüne baskın düzenledi. 15 BM gücü askeri yaralandı. Uluslararası İlişkileri Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve "İsrail’in BM teşkilatından atılması lazım" dedi.

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