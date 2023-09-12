12 Eylül 2023, Salı
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A Haber'de bomba kulis: Seçim kaybetme ustası Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakacak mı?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim hezimetinin ardından parti içi muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirme planları baş göstermişti. Delege çokluğuyla üstünlüğünü koruyan Kılıçdaroğlu, ‘oğlum’ dediği çizmeci İmamoğlu’nun ‘değişim’ söylemleriyle hayal kırıklığı yaşamıştı. Kılıçdaroğlu’nun sert tavrıyla karşılaşan İmamoğlu, gözünü yine hizmet etmediği İstanbul’a çevirdi. Seçim kaybetme ustası Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden sonra aktif siyasi bıracak mı? Gazeteci Mustafa Ertekin'den A Haber'de bomba kulis!