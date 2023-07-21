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A Haber'de bomba kulis: Özel ve Günaydın'ın görevine son verilecek! İşte yerlerine gelecek isimler...

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Giriş: 21.07.2023 00:28
CHP’de Ekrem İmamoğlu tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan “değişim” adı altında “darbe girişimi” video konferans toplantısının patlaması gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP'yi sarsan bu olayın yankıları sürerken, A Haber'de yayımlanan Memleket Meselesi programında Gazeteci Mahmut Övür, bomba bir iddiada bulundu. Övür, video konferans toplantısında yer alan isimlerden Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın Pazar günü yapılacak CHP Parti Meclisi'nde görevlerine son verileceğini belirtti. Öte yandan Övür, Özel ve Günaydın'ın yerine gelecek isimleri de açıkladı...
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