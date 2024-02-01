A Haber'de bir ilk! Dolandırıcıların son oyunu “Yapay Zeka”! Vatandaşı bu yöntemle kandırıyorlar

Dolandırıcıların son yöntemi yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte videolar oldu. Ünlü isimlerin görüntülerini ve seslerini teknolojiyi kullanarak değiştiren dolandırıcılar, yatırım tavsiyesi yalanıyla kandırıyorlar ve bu sahte videolar bir kaosa neden olabilir. Yapay zekayla üretilen sahte video ve fotoğraflardaki tehlike ne? Uzman isimler A Haber’de konuyla ilgili detayları anlattı.

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