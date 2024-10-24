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A Haber'de anlattı: Kandil piyon! PKK Washington’un uydusu

A Haber'de anlattı: Kandil piyon! PKK Washington’un uydusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 13:01
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında TUSAŞ'a yapılan saldırısı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "PKK demek ki barışı istemiyor. Görünen o ki terör örgütü açıklamaları kale almıyor. Kan akmasını devam etmesini istiyor. Terör örgütünün dağ kadrosunun kafasında çok başka şeyler var. " dedi. Özgöker ise "Kandil bağımsız değil. Washington kararı veren. Kandil burada piyon. Washington’un hoşuna gitmedi bu. PKK onların uydusu. Onların elinden silahını alınca hemen bunu yaptırttılar ki terör süreci devam etsin." ifadelerini kullandı.
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