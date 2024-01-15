A Haber zulmün izlerini görüntüledi

Bir yanda katil İsrail'in Gazze'deki katliamları diğer yanda Batı Şeria'daki kamplara gerçekleştirilen baskınlar... A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver İsrail'in baskı ve şiddet politikasının izlerini görüntüledi.

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