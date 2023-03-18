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A Haber YPG-PKK'dan temizlenen Afrin'de! İşte terörden kurtarılan Afrin'deki son durum

A Haber
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Giriş: 18.03.2023 14:55
Son dakika haberleri... Bugün Afrin Zaferi'nin 5. yılı… A Haber ekibi Afrin'de. İşte terörden kurtarılan Afrin'deki son durum. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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