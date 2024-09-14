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A Haber yeni ifadeye ulaştı! Tutuklu amca Salim Güran suçlamaları reddetti

A Haber yeni ifadeye ulaştı! Tutuklu amca Salim Güran suçlamaları reddetti

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 14.09.2024 01:29
Diyarbakır'da Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Yeniden ifadesi alınan tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. Amca Güran, telefonundan aramaları neden sildiği sorusuna "Yakınlarım niye kayıtları sildi bilmiyorum, ben sürekli telefonumda olan verileri siliyorum" dedi. Tüm suçlamaları reddeden amca Güran, Ramazan Atasoy ile yaptığı "Tamam henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş" görüşmesine ise dikkat çeken bir savunma yaptı.
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