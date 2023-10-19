19 Ekim 2023, Perşembe
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A Haber yayınında sıcak dakikalar! Peş peşe roketler ateşlendi
Katil İsrail Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Hamas roketlerle karşılık veriyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, sıcak anları canlı yayında anlattı. Kavasoğlu, "Gazze dümdüz edilmeye çalışılıyor. Dumandan göz gözü görmüyor. Hiç bu kadar yoğun bir saldırı gerçekleşmemişti. Göz gözü görmeyecek kadar yoğun bir bombardıman var Gazze’de." dedi.