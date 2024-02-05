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A Haber yayını dünyada ses getirdi! Bakan Fidan’ın SİHA açıklaması Yunan basınında geniş yer buldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 16:40
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber yayınında Mısır'ın Türkiye'den İnsansız Hava Aracı almasının gündemde olduğunu açıkladı. A Haber'in yayını dünyada ses getirdi. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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