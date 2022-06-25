25 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Haber yangının söndürüldüğü noktada! Alevlerle mücadelede sona doğru
Marmaris'teki orman yangınında 4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Yangında söndürme-soğutma çalışması sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Kaygılanacak olumsuz bir durum bulunmuyor. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı. Marmaris yangınında son durum ne? Orman yangını söndürüldü mü? Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Vural Efecik ve Tayfun Er aktardı.