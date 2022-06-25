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A Haber yangının söndürüldüğü noktada! Alevlerle mücadelede sona doğru

A Haber
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Giriş: 25.06.2022 09:28
Marmaris'teki orman yangınında 4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Yangında söndürme-soğutma çalışması sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Kaygılanacak olumsuz bir durum bulunmuyor. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı. Marmaris yangınında son durum ne? Orman yangını söndürüldü mü? Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Vural Efecik ve Tayfun Er aktardı.
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