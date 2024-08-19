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A Haber yangın bölgelerinde! İşte son durum

A Haber yangın bölgelerinde! İşte son durum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 09:13
İzmir'in ise Yamanlar ve Urla ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Ancak, Menderes'teki yangınla mücadele sürüyor.
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A Haber yangın bölgelerinde! İşte son durum
A Haber yangın bölgelerinde! İşte son durum
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