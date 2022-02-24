A Haber Ukrayna’da vurulan radar üssünde!

Rusya, Ukrayna’ya karşı sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon başlattı ve 4 ayrı cephe açtı. Rusya tarafından askeri noktalar hedef alınırken gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna’da 7 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi yaralandı. Sıcak bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Rusya tarafından hedef alınan ve vurulan radar üssünü ekranlara taşıdı. Radar üssünden yükselen alevler dikkatleri çekti.

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