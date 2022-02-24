24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Ukrayna’da vurulan radar üssünde!

A Haber Ukrayna’da vurulan radar üssünde!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2022 10:50
Rusya, Ukrayna’ya karşı sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon başlattı ve 4 ayrı cephe açtı. Rusya tarafından askeri noktalar hedef alınırken gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna’da 7 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi yaralandı. Sıcak bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Rusya tarafından hedef alınan ve vurulan radar üssünü ekranlara taşıdı. Radar üssünden yükselen alevler dikkatleri çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AB’den Rusya’ya tepki: Putin sorumlu
AB’den Rusya’ya tepki: Putin sorumlu
A Haber vurulan radar üssünde!
A Haber vurulan radar üssünde!
Rusya kaç cephe açtı?
Rusya kaç cephe açtı?
İşte harekat noktaları
İşte harekat noktaları
Türkiye’den Yunanistan’a protesto notası
Türkiye'den Yunanistan'a protesto notası
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e yanıt
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yanıt
Savaşı başladı! Türkiye ne yapacak?
Savaşı başladı! Türkiye ne yapacak?
Erdoğan’dan şehit ailesine taziye
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
6 benzemezin tek ortak yönü Başkan Erdoğan düşmanlığı
6 benzemezin tek ortak yönü Başkan Erdoğan düşmanlığı
Bakan Soylu’dan Gülistan Doku yanıtı
Bakan Soylu'dan "Gülistan Doku" yanıtı
Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!
Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!
Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı
Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı
Daha Fazla Video Göster