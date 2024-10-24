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A Haber TUSAŞ’ta haber nöbetinde!

A Haber TUSAŞ’ta haber nöbetinde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 12:18
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Ankara Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Saldırının hangi örgüt tarafından yapıldığına ilişkin incelemeler sürerken oklar PKK'yı işaret ediyor. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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A Haber TUSAŞ’ta haber nöbetinde!
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