A Haber TUSAŞ’ta haber nöbetinde!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Ankara Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Saldırının hangi örgüt tarafından yapıldığına ilişkin incelemeler sürerken oklar PKK'yı işaret ediyor. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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