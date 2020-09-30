A Haber Türkiye’nin yerli Kovid-19 aşısının üretileceği tesise girdi | Peki üretim ne zaman başlayacak?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafında küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şu anda kadar dünya genelinde 33 milyondan fazla kişiyi etkilerden 1 milyondan fazla kişinin de hayatının kaybetmesine neden oldu. Ülkeler bu hastalığa karşı ilaç ve aşı geliştirmek için seferber oldu. Bunlar arasında Türkiye de var. Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği iki aşı adayında insan deneyleri aşamasına geldi. Bu aşı adayları kısa süre içerisinde insanlar üzerinde denemeye başlayacak ve 2021 yılının ilk aylarında vatandaşlarını kullanımına sunulması bekleniyor. Peki Türkiye’nin yerli Kovid-19 aşısı nerede üretilecek? A Haber Adıyaman’daki işte o tesisi görüntüledi ve çalışmalardaki son durumu yerinde inceledi. A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu’nun özel haberi…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafında küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şu anda kadar dünya genelinde 33 milyondan fazla kişiyi etkilerden 1 milyondan fazla kişinin de hayatının kaybetmesine neden oldu. Ülkeler bu hastalığa karşı ilaç ve aşı geliştirmek için seferber oldu. Bunlar arasında Türkiye de var.

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği iki aşı adayında insan deneyleri aşamasına geldi. Bu aşı adayları kısa süre içerisinde insanlar üzerinde denemeye başlayacak ve 2021 yılının ilk aylarında vatandaşlarını kullanımına sunulması bekleniyor. Peki Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı nerede üretilecek?

A Haber Adıyaman'daki işte o tesisi görüntüledi ve çalışmalardaki son durumu yerinde inceledi. A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu'nun özel haberi…