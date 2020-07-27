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A Haber Türkiye'nin ilk Kovid-19 laboratuvarına girdi | Kovid-19 test süresi ne kadar sürüyor?

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Giriş: 27.07.2020 15:37
Güncelleme:27.07.2020 16:54
A Haber Ankara'da bulunan Türkiye'nin ilk Kovid-19 laboratuvarına girdi. Ulusal Viroloji Laboratuvarı Bölümü Direktörü Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, laboratuvardaki çalışmalarda son durumu aktardı. Korukluoğlu, son zamanlar Kovid-19 tanı testlerinde yükselişin olduğunu bir tanı için ortalama cihazda 1 saatlik bir sürecin geçtiğini ama genel olarak cihaz aşamasına gelmeden önce yapılan işlemlerle birlikte toplamda bir örneğin analizi için yaklaşık 3-3 buçuk saatlik bir süre geçtiğini ifade etti. Türkiye'de 138 Kovid-19 laboratuvarı olduğunu ifade eden Korukluoğlu, 81 ilimizin her birinde Kovid-19 laboratuvarı olduğunu söyledi. İşte Korukluoğlu'nun A Haver canlı yayınında yaptığı o açıklamalar...
A Haber Türkiye'nin ilk Kovid-19 laboratuvarına girdi
A Haber Türkiye'nin ilk Kovid-19 laboratuvarına girdi
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