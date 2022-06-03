A Haber terör mevzilerini görüntüledi! Mümbiç'teki PKK/YPG'nin sözde karargahında ağır silahlı araçlar

A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Mümbiç'teki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini 500 metre mesafeden görüntüledi. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevzisinde keskin nişancılar da bulunuyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın özel haberi ekranlara geldi.

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