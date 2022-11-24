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A Haber Tel Rıfat sınırında! Eller tetikte, Başkan Erdoğan'dan talimat bekleniyor

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 17:12
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ terör örgütünün işgal ettiği Tel Rıfat sınırında. Olası kara harekat öncesi Tel Rıfat'ta son durum ne? Tel Rıfat neden önemli? Sorunun cevabını Mehmet Geçgel anlattı.
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