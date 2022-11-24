A Haber Tel Rıfat sınırında! Eller tetikte, Başkan Erdoğan'dan talimat bekleniyor

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ terör örgütünün işgal ettiği Tel Rıfat sınırında. Olası kara harekat öncesi Tel Rıfat'ta son durum ne? Tel Rıfat neden önemli? Sorunun cevabını Mehmet Geçgel anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN