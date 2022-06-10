A Haber Tel Rıfat sınırında!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonu başarıyla devam ederken, bölgeye 5'inci bir harekatı için de hazırlıklar yapılıyor. Bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun ve Mehmet Geçgel aktardı.