10 Haziran 2022, Cuma
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A Haber Tel Rıfat sınırında!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonu başarıyla devam ederken, bölgeye 5'inci bir harekatı için de hazırlıklar yapılıyor. Bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun ve Mehmet Geçgel aktardı.