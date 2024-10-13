13 Ekim 2024, Pazar
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A Haber Tel Aviv'de! İşte son durum
A Haber muhabiri İslim İstanbullu İsrail'inbaşkenti Tel Aviv'den son durumu aktardı. İstanbullu, "Hizbullah cephesinden misillemeler gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Hayfa’da siren sesi duyulduğunu ifade edelim. İsrail’in kuzey noktaları hedef alındı. Sınır hattındaki 5 bölge askeri bölge ilan edildi. Cephe hattı artık genişliyor." dedi.