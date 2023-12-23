23 Aralık 2023, Cumartesi
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A Haber Tel Aviv sokaklarında! Rehine yakınları protesto gösterisi düzenleyecek
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 78. günde sürerken Tel Aviv’de Katil İsrail’in barbar başbakanı Netanyahu’ya karşı rehine yakınları protesto düzenleyecek. Birçok noktada güvenlik önlemleri alındı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı. Geçgel, “Gazze’ye yönelik İsrail’in katliamı sürerken rehine yakınlarının Tel Aviv’de protestoları devam ediyor. Akşam saatlerinde çok sayıda aile kurulan çadırda bir araya gelecek. Çadırda rehinelerin fotoğrafları yer alıyor. Aileler rehinelerin bir an önce dönmesini istiyor. Çadırın kurulduğu yer Savunma Bakanlığının karşısında yer alıyor. Rehine yakınları Netanyahu’yu ve hükümeti protesto etmeye devam ediyor.” dedi.