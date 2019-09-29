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29.09.2019

A Haber TCG Kınalıada’da! İşte Kınalıada korvetinde kullanılacak Atmaca füzeleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. MİLGEM Ada Sınıfı Korvetlerin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada korvetinde, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen "Atmaca" füzesi kullanılıyor. Öte yandan, HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın birlikte geliştirdiği Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi "Advent" de ilk kez Kınalıada gemisinde kullanılıyor. A Haber TCG Kınalıada gemisini görüntüledi.

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