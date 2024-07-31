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A Haber tansiyonun yükseldiği Lübnan’da! Haniye suikastı bölgede nasıl karşılandı?

A Haber tansiyonun yükseldiği Lübnan’da! Haniye suikastı bölgede nasıl karşılandı?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 31.07.2024 08:43
A Haber ekipleri haber nöbetini sürdürüyor. Lübnan’da bulunan muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun hem bölgede olan biteni hem İsmail Haniye suikastının yankılarını aktardı. Ata Gündüz Kurşun, “30 saniye sonra ne olacağı bilmediğimiz bir coğrafya burası. Orta Doğu’da kan, gözyaşı ve kaos eksik olmuyor. Dün bizler Beyrut’ta İsrail’in yaptığı saldırıyı takip ediyorduk. Hizbullah’ın bulunduğu Dahiye bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Hizbullah’ın nasıl cevap vereceği merak edilirken İsmail Haniye şehir edildi. Dünyanın gözü İran’a çevrildi.” dedi.
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