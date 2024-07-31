31 Temmuz 2024, Çarşamba
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A Haber tansiyonun yükseldiği Lübnan’da! Haniye suikastı bölgede nasıl karşılandı?
A Haber ekipleri haber nöbetini sürdürüyor. Lübnan’da bulunan muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun hem bölgede olan biteni hem İsmail Haniye suikastının yankılarını aktardı. Ata Gündüz Kurşun, “30 saniye sonra ne olacağı bilmediğimiz bir coğrafya burası. Orta Doğu’da kan, gözyaşı ve kaos eksik olmuyor. Dün bizler Beyrut’ta İsrail’in yaptığı saldırıyı takip ediyorduk. Hizbullah’ın bulunduğu Dahiye bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Hizbullah’ın nasıl cevap vereceği merak edilirken İsmail Haniye şehir edildi. Dünyanın gözü İran’a çevrildi.” dedi.