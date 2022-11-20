20 Kasım 2022, Pazar
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A Haber Suriye sınırında! Türk F-16'ları terör örgütü PKK hedeflerini bombalıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda bombalama sürüyor. A Haber Suriye sınırında, Türk F-16'ların Ayn El Arab'ın doğusundaki PKK hedeflerini vurmasını anbean görüntüledi. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, harekatın detaylarını canlı yayında anlattı.