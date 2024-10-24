A Haber Suriye sınırında! Terör hedefleri yok ediliyor

TUSAŞ’a saldırı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu ve vurulmaya da devam ediliyor. Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son gelişmeleri aktardı.

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