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A Haber Suriye sınırında! Terör hedefleri yok ediliyor

A Haber Suriye sınırında! Terör hedefleri yok ediliyor

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 14:49
TUSAŞ’a saldırı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu ve vurulmaya da devam ediliyor. Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son gelişmeleri aktardı.
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