A Haber Suriye sınırında! Harekat hazırlığı ne durumda? İşte sıcak bölgede son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristere yönelik operasyonu başarıyla devam ederken, bölgeye 5'inci bir harekat için hazırlıklar yapılıyor.A Haber ekipleri sınır hattından gelişmeleri anbean takip ediyor. Suriye Milli Ordusu harekat öncesi tatbikatlarına hız verdi. Suriye'ye 5. harekat hazırlığı ne durumda? Olası harekatın hedefleri neresi? Bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabirleri Mehmet Geçgel ve Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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