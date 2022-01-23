A Haber sokağın nabzını utuyor | Söz Millette

HDP’li Semra Güzel’in teröristle dağda çektiği fotoğraflar gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet neden Semra Güzel’i savundu? A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu.İşte o çarpıcı yorumlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN