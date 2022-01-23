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A Haber sokağın nabzını utuyor | Söz Millette

A Haber
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Giriş: 23.01.2022 16:59
HDP’li Semra Güzel’in teröristle dağda çektiği fotoğraflar gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet neden Semra Güzel’i savundu? A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu.İşte o çarpıcı yorumlar...
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